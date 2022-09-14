Маттеус рассказал, чего не хватает «Баварии»

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает, что команде Юлиана Нагельсманна не хватает в составе опытных игроков с характером, которые могли бы повести за собой молодежь в важных матчах.

«Раньше такими парнями был Хуммельс, Боатенг и Алаба. Благодаря им команда выбиралась из непростых ситуаций. У «Баварии» были вожаки на поле. Сейчас в команде много талантливой молодежи, но когда что-то идет не так, не хватает лидеров. Многие закрываются и начинают искать проблему в других», - цитирует Маттеуса AS.

В последнем матче «Бавария» на своем поле победила каталонскую «Барселону» со счетом 2:0.