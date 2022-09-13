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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нагельсманн призывает Мане быть более раскованным

 
13 Сентября 2022 • 17:28 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о вингере команды Садио Мане. Специалист призвал футболиста быть более раскованным и более высокомерным в хорошем смысле.

«Иногда Мане слишком критичен к себе. Он чересчур много думает. Я сказал, чтобы он был более уверенным в себе и в своих качествах как лидера.

Мане должен стать более самоуверенным и, если можно так выразиться, более высокомерным. В меру, конечно. Но я не критикую его игру. Я считаю, что он ещё не достиг своего пика. С нетерпением жду этого», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что Садио Мане летом перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Юлиан Нагельсманн
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