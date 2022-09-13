Президент «Баварии»: «Все в плюсе после трансфера Левандовски»

Футбольный функционер Герберт Хайнер, занимающий пост президента мюнхенской «Баварии», высказался насчет перехода польского центрфорварда Роберта Левандовски в каталонскую «Барселону» прошлым летом.

«По итогу все довольны. Левандовски перешел в «Барселону», каталонцы ему очень рады. «Бавария» же получила хорошие деньги, которые инвестировала в свое будущее. Все в плюсе», - передает слова Хайнера AS.

За трансфер 34-летнего Левандовски «Барселона» заплатила мюнхенскому клубу 45 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги поляк забил шесть голов и сделал два ассиста в пяти поединках.