Нагельсманн: «Надеюсь, болельщики тепло встретят Левандовски»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн надеется, что болельщики мюнхенского клуба тепло встретят второго лучшего бомбардира в своей истории в лице Роберта Левандовски, который вернётся на «Альянц Арену» сегодня вечером в статусе игрока «Барселоны».

«Надеюсь, болельщики тепло встретят Левандовски. Так и должно быть, ведь человек сделал очень многое для клуба. Он был важной частью семьи «Баварии». Мне не терпится вновь с ним увидеться», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что Левандовски забил в новом сезоне уже 9 голов во всех турнирах. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов поляк оформил хет-трик в ворота «Виктории» Пльзень.