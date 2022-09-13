Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Араухо: «Барселона» достаточно настрадалась от Левандовски, но теперь он играет за нас»

 
13 Сентября 2022 • 10:06 Комментировать
Бавария
...
Барселона
1 2.80 X 3.80 2 2.18
Через 11 ч. 17 мин.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рад, что Роберт Левандовски теперь выступает с ним за одну команду. Напомним, что польский нападающий перебрался в стан «сине-гранатовых» летом из «Баварии» за сумму в районе 50 миллионов евро.

«Мы все прекрасно знаем о качествах Левандовски. «Барселона» в своё время достаточно от него настрадалась, но я рад, что теперь он играет за нас», – заявил Араухо в на пресс-конференции перед матчем с «Баварией».

Роберт Левандовски вернётся на «Альянц Арену» в качестве игрока другой команды уже этим вечером. Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов стартует в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
10:06 · Германия. Бундеслига
Араухо: «Барселона» достаточно настрадалась от Левандовски, но теперь он играет за нас»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Бейл рассказал, что летом мог перейти в «Штуттгарт»
09:48 · Германия. Бундеслига
Забитцер выйдет в основе на матч с «Барселоной», из-за этого Горецка обиделся на Нагельсманна 1
09:00 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил трансферную цель на январь
00:14 · Англия. Премьер-лига
Кейн не против перехода в «Баварию»
12 Сентября
14:49 · Англия. Премьер-лига
Глеб рассказал, как в 2008 году «Барселона» перехватила его у «Баварии»
14:35 · Германия. Бундеслига
​Румменигге назвал 4 самых важных трансфера в новейшей истории «Баварии»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Другой клуб АПЛ готов составить «Челси» конкуренцию в борьбе за Гвардиола
11:49 · Германия. Бундеслига
Мазрауи – о своей игре против «Штуттгарта»: «Думаю, я показал людям то, на что способен»
11:22 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич – о Мане: «Два матча пошли не по его сценарию»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Беллингему летом придётся выбирать между двумя клубами 1
09:26 · Германия. Бундеслига
Анонимный игрок «Баварии» ставит под вопрос будущее Нагельсманна в клубе
07:05 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич оценил перспективы 17-летнего Теля
04:49 · Германия. Бундеслига
Игроки «Баварии» ропщут на методы Нагельсманна
Все новости
Рекомендуем