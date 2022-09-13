Араухо: «Барселона» достаточно настрадалась от Левандовски, но теперь он играет за нас»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рад, что Роберт Левандовски теперь выступает с ним за одну команду. Напомним, что польский нападающий перебрался в стан «сине-гранатовых» летом из «Баварии» за сумму в районе 50 миллионов евро.

«Мы все прекрасно знаем о качествах Левандовски. «Барселона» в своё время достаточно от него настрадалась, но я рад, что теперь он играет за нас», – заявил Араухо в на пресс-конференции перед матчем с «Баварией».

Роберт Левандовски вернётся на «Альянц Арену» в качестве игрока другой команды уже этим вечером. Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов стартует в 22:00 по московскому времени.