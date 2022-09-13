Забитцер выйдет в основе на матч с «Барселоной», из-за этого Горецка обиделся на Нагельсманна

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка обиделся на главного тренера мюнхенцев Юлиана Негельсманна из-за решения выпустить Марселя Забитцера в основе на матч Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

По информации от Sport Bild, Горецка считает, что он довольно хорошо проявил себя в матче со «Штуттгартом», чтобы выйти в основу на игру с «Барселоной». Тем не менее, Нагельсманн больше доверяет Забитцеру, который выступает в старте с начала сезона.

Напомним, что ранее Забитцер выступал под руководством Нагельсманна в «РБ Лейпциге». Австриец перебрался в «Баварию» прошлым летом.