Защитник «Баварии» пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Сенегальский защитник «Баварии» Буна Сарр не поможет своей национальной команде на чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Согласно сведениям журналистов Lequipe, в ближайшее время 30-летний африканец перенесет хирургическое вмешательство на поврежденном колене. Из-за операции игрок не успеет подготовиться к мундиалю.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Сарр не провел за мюнхенскую команду ни одного матча.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря этого года. Сборная Сенегала сыграет в одном квартете с национальными командами Голландии, Эквадора и Катара.