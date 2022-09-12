​Румменигге назвал 4 самых важных трансфера в новейшей истории «Баварии»

Бывший глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назвал четыре наиболее важных трансфера мюнхенского клуба в его новейшей истории.

«Рибери, Роббен, Нойер и Левандовски – именно в таком порядке», - высказался Румменигге для Sky.

Из этих четверых футболистов за «Баварию» до сих пор выступает только голкипер Мануэль Нойер, который переходил в мюнхенский клуб летом 2011 года из «Шальке 04». Что касается Роберта Левандовски, то в минувшее трансферное окно польский нападающий перебрался в «Барселону». Футболист решил принять новый вызов в своей карьере.