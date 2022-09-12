Анонимный игрок «Баварии» ставит под вопрос будущее Нагельсманна в клубе

Один из игроков «Баварии» очень сильно остался недоволен результатом матча со «Штуттгартом». Напомним, что мюнхенский клуб не смог удержать победный счёт в конце встречи, в результате чего матч закончился вничью 2:2.

Журналист Георг Хольцнер после игры заявил, что один футболист «Баварии» особенно остался недоволен игрой против «Штуттгарта». Этот игрок предпочёл остаться анонимным, выразив мнение, что клуб играл неприемлемо и руководству стоит задать себе кучу вопросов.

Напомним, что эта ничья стала для «Баварии» уже третьей в новом сезоне Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсманна располагается на третьем месте, отставая от лидирующего «Униона» на два очка.