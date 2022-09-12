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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич оценил перспективы 17-летнего Теля

 
12 Сентября 2022 • 07:05 Комментировать

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением об игре 17-летнего таланта команды Матиаса Теля.

«Матиасу всего 17 лет, но он уже обладает качествами, которых нет у многих футболистов. Я считаю его самым талантливым игроком Европы на этой позиции. У него есть все для того, чтобы стать великим футболистом», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги французский полузащитник принял участие в трех поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Матиас Тель
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