Игроки «Баварии» ропщут на методы Нагельсманна

Мы уже сообщали о том, что в «Баварии» назревает кризис - клуб не доминирует в Бундеслиге, как это было бы ожидаемо, в последнем же матче недовольство и вовсе прорвалось наружу в некоторых весьма раздраженных комментариях футболистов.

Как уточняет Bild, многим игрокам не понравилось, что после ничьей со «Штутгартом» главный тренер клуба Юлиан Нагельсманн обвинил в неудаче самих футболистов, сняв ответственность с себя.

Все это происходит накануне важнейшего матча с «Барселоной», которая жаждет поквитаться за целый ряд неудач в последние годы в личных противостояниях, и в составе которой есть Левандовски, у которого свои счеты с «Баварией».