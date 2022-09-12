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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игроки «Баварии» ропщут на методы Нагельсманна

 
12 Сентября 2022 • 04:49 Комментировать
Бавария
2:2
Штуттгарт
окончен

Мы уже сообщали о том, что в «Баварии» назревает кризис - клуб не доминирует в Бундеслиге, как это было бы ожидаемо, в последнем же матче недовольство и вовсе прорвалось наружу в некоторых весьма раздраженных комментариях футболистов.

Как уточняет Bild, многим игрокам не понравилось, что после ничьей со «Штутгартом» главный тренер клуба Юлиан Нагельсманн обвинил в неудаче самих футболистов, сняв ответственность с себя.

Все это происходит накануне важнейшего матча с «Барселоной», которая жаждет поквитаться за целый ряд неудач в последние годы в личных противостояниях, и в составе которой есть Левандовски, у которого свои счеты с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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