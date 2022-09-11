Гладбахская «Боруссия» не дала «Фрайбургу» возглавить Бундеслигу

Во второй раз за день в чемпионате Германии мог смениться лидер. «Фрайбург» выходил на первое место в случае домашней победы над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Соперники нанесли по дюжине ударов по воротам, большая часть пришлась в створ, но голкиперы сегодня отработали надёжно - 0:0.
«Фрайбург» набрал 13-е очко и вышел на второе место, «Боруссия» (9) - восьмая.
Протокол игры
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан• 54'Доан Рицу81' (Шаде Кевин (81') •Эггештайн Максимилиан68' (Кайтель Янник (68') •Хёфлер Николас•Грифо Винченцо82' (Вайсхаупт Ноа (82') •Грегорич Михаэль83' (Петерсен Нильс (83') •Киере Даниэль-Кофи69' (Чон У-Ён (69')
Зоммер Янн•Скалли Джозеф•Фридрих Марвин•Крамер Кристоф•Бенсебаини Рами• 62'Вайгль Юлиан•Коне Куадио•Хофманн Йонас•Нойхаус Флориан34' (Нгуму Натан (34'•Вольф Ханнес82') •Штиндль Ларс82' (Боргес Санчес Ивандро (82') •Тюрам Маркус
11 сентября. Стадион "Europa-Park Stadion".
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