Гладбахская «Боруссия» не дала «Фрайбургу» возглавить Бундеслигу

Во второй раз за день в чемпионате Германии мог смениться лидер. «Фрайбург» выходил на первое место в случае домашней победы над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Соперники нанесли по дюжине ударов по воротам, большая часть пришлась в створ, но голкиперы сегодня отработали надёжно - 0:0.

«Фрайбург» набрал 13-е очко и вышел на второе место, «Боруссия» (9) - восьмая.