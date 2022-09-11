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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гладбахская «Боруссия» не дала «Фрайбургу» возглавить Бундеслигу

 
11 Сентября 2022 • 20:32 Комментировать
Фрайбург
0:0
Боруссия М
окончен

Во второй раз за день в чемпионате Германии мог смениться лидер. «Фрайбург» выходил на первое место в случае домашней победы над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Соперники нанесли по дюжине ударов по воротам, большая часть пришлась в створ, но голкиперы сегодня отработали надёжно - 0:0.

«Фрайбург» набрал 13-е очко и вышел на второе место, «Боруссия» (9) - восьмая.

Протокол игры  
Фрайбург0:0Боруссия М
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер Кристиан  54'Доан Рицу 81' (Шаде Кевин ( 81') Эггештайн Максимилиан 68' (Кайтель Янник ( 68') Хёфлер НиколасГрифо Винченцо 82' (Вайсхаупт Ноа ( 82') Грегорич Михаэль 83' (Петерсен Нильс ( 83') Киере Даниэль-Кофи 69' (Чон У-Ён ( 69')
Запасные: Гульде МануэльКюблер ЛукасШлоттербек КевенУфофф Бенджамин
Зоммер ЯннСкалли ДжозефФридрих МарвинКрамер КристофБенсебаини Рами  62'Вайгль ЮлианКоне КуадиоХофманн ЙонасНойхаус Флориан 34' (Нгуму Натан ( 34'Вольф Ханнес 82') Штиндль Ларс 82' (Боргес Санчес Ивандро ( 82') Тюрам Маркус
Запасные: Нец ЛукаЛайнер ШтефанХеррманн ПатрикРайтц РоккоФрауло ОскарЗиппель Тобиас
11 сентября. Стадион "Europa-Park Stadion".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Боруссия Мёнхенгладбах
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окончен Кёльн 0:1 Унион Берлин
окончен Фрайбург 0:0 Боруссия М 2.08 3.70 3.35
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