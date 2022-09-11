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Чемпионат Германии. Бундеслига

Болельщики «Баварии» протестуют против утроившихся цен на пиво на стадионе

 
11 Сентября 2022 • 20:13 Комментировать (1)
Бавария
2:2
Штуттгарт
окончен

В стане «Баварии» наблюдается некий легкий кризис - команда потеряла очки в домашней игре со «Штуттгартом», но появилась и другая проблема. Дело в том, что на стадионе выросли цены на пиво - причем выросли в три раза, и теперь кружка пенного напитка стоит 10 евро. А объяснения стандартные - «эффект пандемии Covid-19, а также войны на Украине». Но именно в Мюнхене, в отличие от других немецких городов, цены выросли так сильно. Это вызывает ропот болельщиков «Баварии», который они высказывают в социальных сетях.

В седьмом туре немецкого чемпионата «Баварии» предстоит выездной матч против «Аугсбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Пиво
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Комментарии (1)
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kos34rus
11 Сентября 2022 в 20:43
Володья виноват, сразу бы им сказали ()))))))))))))))))))))
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