В «Баварии» недовольны стартом в Бундеслиге

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о старте команды в новом сезоне немецкой Бундеслиги. В шести турах подопечные Юлиана Нагельсманна добыли три победы и трижды сыграли вничью.

«Не самое лучшее начало для нас, потеряли четыре очка. Я допускаю ничью с «Унионом», но мы должны были побеждать Гладбах и «Штуттгарт», - передает слова функционера Sport1.de.

После шести сыгранных матчей «Бавария» набрала 12 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.

В следующем туре мюнхенцы на выезде встретятся с «Аугсбургом». Матч пройдет 17 сентября.