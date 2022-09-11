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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» недовольны стартом в Бундеслиге

 
11 Сентября 2022 • 12:44 Комментировать
Бавария
2:2
Штуттгарт
окончен

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о старте команды в новом сезоне немецкой Бундеслиги. В шести турах подопечные Юлиана Нагельсманна добыли три победы и трижды сыграли вничью.

«Не самое лучшее начало для нас, потеряли четыре очка. Я допускаю ничью с «Унионом», но мы должны были побеждать Гладбах и «Штуттгарт», - передает слова функционера Sport1.de.

После шести сыгранных матчей «Бавария» набрала 12 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.

В следующем туре мюнхенцы на выезде встретятся с «Аугсбургом». Матч пройдет 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич
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