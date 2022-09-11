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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Штуттгарте» оценили ничью с «Баварией»

 
11 Сентября 2022 • 07:37 Комментировать
Бавария
2:2
Штуттгарт
окончен

Наставник «Штуттгарта» Пеллегрино Матараццо пообщался с представителями СМИ после поединка с мюнхенской «Баварией» в рамках шестого тура Бундеслиги. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мои подопечные хорошо начали встречу, соперник начал создавать голевые моменты только с 30-й минуты. После перерыва команды показали открытый футбол. При этом мы были максимально сосредоточены в защите. Я доволен нашим выступлением в Мюнхене», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

После шести туров «швабы» занимают 14-е место в таблице чемпионата Германии, а мюнхенцы делят первую строчку с «Боруссией» (Дортмунд).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штуттгарт Пеллегрино Матараццо
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