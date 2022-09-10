Де Лихт: «Ничья - плохой результат»

В шестом туре немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла дома против «Штуттгарта», достаточно неожиданно потеряв два очка. По ходу игры фаворит дважды вел в счете, но «Штуттгарт» всякий раз сравнивал счет. Маттайс ле Лихт, нидерландский защитник «Баварии», расстроен подобным исходом.

- Сложная игра и не лучший результат. Плохой. Упустили моменты, а соперник хорошо защищался в целом. Мы должны создавать больше возможностей для взятия ворот. Надеюсь, это случится в следующем туре, - цитирует де Лихта официальный сайт «Баварии».

В седьмом туре Бундеслиги «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом».