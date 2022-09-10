Гнабри: «Нет смысла огорчаться, во вторник важный матч»

В шестом туре немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла дома против «Штуттгарта», достаточно неожиданно потеряв два очка. По ходу игры фаворит дважды вел в счете, но «Штуттгарт» всякий раз сравнивал счет. Тем не менее, несмотря на потерю, нападающий мюнхенского клуба Серж Гнабри считает, что огорчаться смысла нет - надо настраиваться на важнейший матч против «Барселоны», которая хочет отыграться и за прошлогодние неудачи в группе, и за 2:8, и за все, все, все...

- Просто не получили нужный результат. Надо быть рассудительнее. То, что следующая игра во вторник, это хорошо. В Лиге чемпионов мы должны выжать педаль газа до отказа, - цитирует Гнабри официальный сайт «Баварии».

В седьмом туре Бундеслиги «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом».