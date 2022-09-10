Мюллер: «Просто отдали победу»

В шестом туре немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла дома против «Штуттгарта», достаточно неожиданно потеряв два очка. По ходу игры фаворит дважды вел в счете, но «Штуттгарт» всякий раз сравнивал счет.

Томас Мюллер, нападающий мюнхенского клуба, расстроен подобным поворотом. Он считает, что его команда просто упустила победу.

- Я впервые недоволен тем, как мы сыграли. Просто отдали победу. Надо играть до свистка об окончании матча. Мы могли забить больше и все закончить, - цитирует футболиста немецкое издание Kicker.de.

В седьмом туре Бундеслиги «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом».