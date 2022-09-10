Терзич: «Очень горькое поражение»

В шестом туре немецкого чемпионата Бундеслиги дортмундская «Боруссия» потерпела поражение в выездном матче от «РБ Лейпцига», пропустив три безответных мяча. «Шмели» упустили возможность воспользоваться потерями «Баварии», которая недосчиталась двух очков в игре со «Штуттгартом», чем очень расстроен наставник клуба Эдин Терзич.

- Горько проигрывать, хотя играли с очень сильным соперником. У нас были хорошие периоды, но слишком мало. В целом, играли плохо и поражение заслужили, - цитирует специалиста Kicker.de.

В седьмом туре дортмундская «Боруссия» примет в домашнем матче принципиальных соперников из «Шальке».