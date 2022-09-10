Нагельсманн: «Потеряли два очка»

В шестом туре немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла дома против «Штуттгарта», достаточно неожиданно потеряв два очка. По ходу игры фаворит дважды вел в счете, но «Штуттгарт» всякий раз сравнивал счет. Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал события игры, посетовав на потерю двух очков.

- Дважды вели в счете, каждый раз заслуженно. Были еще хорошие моменты, как минимум три во втором тайме. Надо было забивать и заканчивать игру. А в итоге - ничья, - цитирует наставника «Баварии» Kicker.de.

В седьмом туре Бундеслиги «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом».