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Чемпионат Германии. Бундеслига

​В первом матче после отставки Тедеско «РБ Лейпциг» не позволил «Боруссии» попасть в створ

 
10 Сентября 2022 • 19:14 Комментировать
РБ Лейпциг
3:0
Боруссия Д
окончен

На неделе в «РБ Лейпциге» произошла перестановка на тренерском мостике – Доменико Тедеско сменил Марко Розе. В первой игре под его руководством «быки» разгромили дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:0. Любопытно, что «шмели» за 90 минут ни разу не попали в створ ворот «быков».

Стоит отметить, что ранее – а именно в прошлом сезоне – Марко Розе тренировал «Боруссию».  

Добавим, что отставка Доменико Тедеско произошла после провала «РБ Лейпцига» в стартовом матче Лиги чемпионов. В родных стенах «быки» уступили «Шахтёру» со счётом 1:4.

Следующий матч «РБ Лейпциг» проведёт 14 сентября против «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Доменико Тедеско Марко Розе
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