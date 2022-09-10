​В первом матче после отставки Тедеско «РБ Лейпциг» не позволил «Боруссии» попасть в створ

На неделе в «РБ Лейпциге» произошла перестановка на тренерском мостике – Доменико Тедеско сменил Марко Розе. В первой игре под его руководством «быки» разгромили дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:0. Любопытно, что «шмели» за 90 минут ни разу не попали в створ ворот «быков».

Стоит отметить, что ранее – а именно в прошлом сезоне – Марко Розе тренировал «Боруссию».

Добавим, что отставка Доменико Тедеско произошла после провала «РБ Лейпцига» в стартовом матче Лиги чемпионов. В родных стенах «быки» уступили «Шахтёру» со счётом 1:4.

Следующий матч «РБ Лейпциг» проведёт 14 сентября против «Реала».