«РБ Лейпциг» сразу после ухода Тедеско разгромил «Боруссию» из Дортмунда

Сразу после отставки Доменико Тедеско «РБ Лейпциг» провёл лучший матч старта сезона. «Быки» принимали «Боруссию» из Дортмунда и устроили одному из фаворитов Бундеслиги форменный разгром. На шестой минуте после подачи углового Вилли Орбан здорово пробил со «второго этажа». На 45-й минуте Доминик Собослаи выдал бильярдный удар в девятку с приличной дистанции. В концовке Тимо Вернер сыграл на грани офсайда и покатил мяч на пустые ворота на Амаду Айдара - 3:0.

«РБ Лейпциг» всего лишь 11-й с 8 очками, «Боруссия» упустила шанс стать первой.

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