«РБ Лейпциг» сразу после ухода Тедеско разгромил «Боруссию» из Дортмунда

Сразу после отставки Доменико Тедеско «РБ Лейпциг» провёл лучший матч старта сезона. «Быки» принимали «Боруссию» из Дортмунда и устроили одному из фаворитов Бундеслиги форменный разгром. На шестой минуте после подачи углового Вилли Орбан здорово пробил со «второго этажа». На 45-й минуте Доминик Собослаи выдал бильярдный удар в девятку с приличной дистанции. В концовке Тимо Вернер сыграл на грани офсайда и покатил мяч на пустые ворота на Амаду Айдара - 3:0.
«РБ Лейпциг» всего лишь 11-й с 8 очками, «Боруссия» упустила шанс стать первой.
Протокол игры
|(1:0) Орбан Вилли6'
|(2:0) Собослаи Доминик45'
|(3:0) Айдара Амаду84'
Гулачи Петер•Симакан Мохамед68' (Хенрихс Бенджамин (68') •Орбан Вилли•Диалло Абду77' (Айдара Амаду (77') •Раум Давид• 89'Лаймер Конрад 75'85' (Андре Силва (85') •Шлагер Ксавер•Нкунку Кристофер•Форсберг Эмиль77' (Гвардиол Йошко (77') •Собослаи Доминик•Вернер Тимо85' (Кампль Кевин (85')
Майер Александер II•Мёнье Тома• 58'Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Геррейро Рафаэль•Беллингем Джуд•Эзкан Салих69' (Justin Njinmah (69') •Вольф Мариус59' (Мукоко Юссуфа (59') •Ройс Марко•Брандт Юлиан59' (Джованни Рейна (59') •Модест Антони87' (Джан Эмре (87')
10 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Видео
Лейпциг - Боруссия Дортмунд. 2:0. Шикарный гол Доминика Собослаи (видео). Чемпионат Германии. Футбол
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