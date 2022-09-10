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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» сразу после ухода Тедеско разгромил «Боруссию» из Дортмунда

 
10 Сентября 2022 • 18:32 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
3:0
Боруссия Д
окончен

Сразу после отставки Доменико Тедеско «РБ Лейпциг» провёл лучший матч старта сезона. «Быки» принимали «Боруссию» из Дортмунда и устроили одному из фаворитов Бундеслиги форменный разгром. На шестой минуте после подачи углового Вилли Орбан здорово пробил со «второго этажа». На 45-й минуте Доминик Собослаи выдал бильярдный удар в девятку с приличной дистанции. В концовке Тимо Вернер сыграл на грани офсайда и покатил мяч на пустые ворота на Амаду Айдара - 3:0.

«РБ Лейпциг» всего лишь 11-й с 8 очками, «Боруссия» упустила шанс стать первой.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:0Боруссия Д
(1:0) Орбан Вилли6'  
(2:0) Собослаи Доминик45'  
(3:0) Айдара Амаду84'  
Гулачи ПетерСимакан Мохамед 68' (Хенрихс Бенджамин ( 68') Орбан ВиллиДиалло Абду 77' (Айдара Амаду ( 77') Раум Давид  89'Лаймер Конрад  75' 85' (Андре Силва ( 85') Шлагер КсаверНкунку КристоферФорсберг Эмиль 77' (Гвардиол Йошко ( 77') Собослаи ДоминикВернер Тимо 85' (Кампль Кевин ( 85')
Запасные: Хальстенберг МарсельНовоа УгоБласвих ЯнисПоульсен Юссуф
Майер Александер IIМёнье Тома  58'Зюле НикласШлоттербек НикоГеррейро РафаэльБеллингем ДжудЭзкан Салих 69' (Justin Njinmah ( 69') Вольф Мариус 59' (Мукоко Юссуфа ( 59') Ройс МаркоБрандт Юлиан 59' (Джованни Рейна ( 59') Модест Антони 87' (Джан Эмре ( 87')
Запасные: Хуммельс МатсРоте ТомКулибали СумайлаПасслак ФеликсЛотка МарсельАлле Себастьян
10 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

Видео

Лейпциг - Боруссия Дортмунд. 1:0. Гол Вилли Орбана (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Лейпциг - Боруссия Дортмунд. 1:0. Гол Вилли Орбана (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Лейпциг - Боруссия Дортмунд. 2:0. Шикарный гол Доминика Собослаи (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Лейпциг - Боруссия Дортмунд. 2:0. Шикарный гол Доминика Собослаи (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Лейпциг - Боруссия Дортмунд. 3:0. Гол Амаду Айдара (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Лейпциг - Боруссия Дортмунд. 3:0. Гол Амаду Айдара (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
10 Сентября 2022 в 18:44
сказалось отсутствие тренеришки...
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окончен РБ Лейпциг 3:0 Боруссия Д
окончен Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург 2.03 3.65 3.60
окончен Хоффенхайм 4:1 Майнц
окончен Бавария 2:2 Штуттгарт 1.17 8.00 14.00
окончен Герта 2:2 Байер Л 3.65 4.00 1.90
10.09  19:30 Шальке 04 ... Бохум 2.02 3.70 3.55
11.09  16:30 Кёльн ... Унион Берлин
11.09  18:30 Фрайбург ... Боруссия М 2.00 3.70 3.50
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Сегодня, 10 Сентября
19:14 · Германия. Бундеслига
​В первом матче после отставки Тедеско «РБ Лейпциг» не позволил «Боруссии» попасть в створ
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