«Бавария» на 90-й минуте упустила победу над «Штуттгартом»

В шестом туре чемпионата Германии «Бавария» играла дома против «Штуттгарта». У мюнхенцев был большой перевес, который воплотился в голы Матиса Теля и Джамала Мусиалы. Сначала Альфонсо Дэвис создал момент для Теля, который забил с линии штрафной. Крис Фюрих отыгрался в начале второго тайма, но тут же Мусиала поразил цель метров с 12. Серу Гирасси мог сравнять счет, но за «Баварию» сыграла перекладина. Тем не менее, он добился своего, реализовав пенальти на 11-й минуте.
Чемпионы Германии набрали 12 очков и делят первое место.
Протокол игры
|(1:0) Тель Матис36'
|57'Фюрих Крис (1:1)
|(2:1) Мусиала Джамал60'
|90'Гирасси Серу (2:2)
Нойер Мануэль•Мазрауи Нуссер62' (Сане Лерой (62') • 90'Упамекано Дайо•Де Лихт Маттайс• 90'Альфонсо Дэвис•Киммих Йозуа•Горецка Леон•Тель Матис62' (Станишич Йосип (62') •Мусиала Джамал82' (Гравенберх Райан (82') •Гнабри Серж82' (Мане Садио (82') •Мюллер Томас69' (Чупо-Мотинг Эрик (69')
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос84' (Штенцель Паскаль (84') •Антон Вальдемар• 80'Ито Хироки• 59'Мвумпа Силас75' (Эглофф Лилиан (75') •Соса Борна• 4'Эндо Ватару75' (Переа Хуан (75') •Каразор Атакан• 90'Ахамада Науиру 79'84' (Мийо Энцо (84') •Томаш Тьягу46' (Фюрих Крис (46') •Гирасси Серу
Запасные: Аидонис Антонис•Бредлов Фабиан•Thomas Kastanaras
10 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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