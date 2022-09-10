«Бавария» на 90-й минуте упустила победу над «Штуттгартом»

В шестом туре чемпионата Германии «Бавария» играла дома против «Штуттгарта». У мюнхенцев был большой перевес, который воплотился в голы Матиса Теля и Джамала Мусиалы. Сначала Альфонсо Дэвис создал момент для Теля, который забил с линии штрафной. Крис Фюрих отыгрался в начале второго тайма, но тут же Мусиала поразил цель метров с 12. Серу Гирасси мог сравнять счет, но за «Баварию» сыграла перекладина. Тем не менее, он добился своего, реализовав пенальти на 11-й минуте.

Чемпионы Германии набрали 12 очков и делят первое место.

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