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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» на 90-й минуте упустила победу над «Штуттгартом»

 
10 Сентября 2022 • 18:31 Комментировать
Бавария
2:2
Штуттгарт
окончен

В шестом туре чемпионата Германии «Бавария» играла дома против «Штуттгарта». У мюнхенцев был большой перевес, который воплотился в голы Матиса Теля и Джамала Мусиалы. Сначала Альфонсо Дэвис создал момент для Теля, который забил с линии штрафной. Крис Фюрих отыгрался в начале второго тайма, но тут же Мусиала поразил цель метров с 12. Серу Гирасси мог сравнять счет, но за «Баварию» сыграла перекладина. Тем не менее, он добился своего, реализовав пенальти на 11-й минуте.

Чемпионы Германии набрали 12 очков и делят первое место.

Протокол игры  
Бавария2:2Штуттгарт
(1:0) Тель Матис36'  
  57'Фюрих Крис (1:1)
(2:1) Мусиала Джамал60'  
  90'Гирасси Серу (2:2)
Нойер МануэльМазрауи Нуссер 62' (Сане Лерой ( 62'  90') Упамекано ДайоДе Лихт Маттайс  90'Альфонсо ДэвисКиммих ЙозуаГорецка ЛеонТель Матис 62' (Станишич Йосип ( 62') Мусиала Джамал 82' (Гравенберх Райан ( 82') Гнабри Серж 82' (Мане Садио ( 82') Мюллер Томас 69' (Чупо-Мотинг Эрик ( 69')
Запасные: Ульрайх СвенЭрнандес ЛюкаПавар БенжаменЗабитцер Марсель
Мюллер ФлорианМавропанос Константинос 84' (Штенцель Паскаль ( 84') Антон Вальдемар  80'Ито Хироки  59'Мвумпа Силас 75' (Эглофф Лилиан ( 75') Соса Борна  4'Эндо Ватару 75' (Переа Хуан ( 75') Каразор Атакан  90'Ахамада Науиру  79' 84' (Мийо Энцо ( 84') Томаш Тьягу 46' (Фюрих Крис ( 46') Гирасси Серу
Запасные: Аидонис АнтонисБредлов ФабианThomas Kastanaras
10 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Видео

1:0. Гол Матиса Теля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Матиса Теля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Криса Фюриха (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Криса Фюриха (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Джамала Мусиалы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Джамала Мусиалы (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штуттгарт
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окончен Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург 2.03 3.65 3.60
окончен Хоффенхайм 4:1 Майнц
окончен Бавария 2:2 Штуттгарт 1.17 8.00 14.00
окончен Герта 2:2 Байер Л 3.65 4.00 1.90
10.09  19:30 Шальке 04 ... Бохум 2.02 3.70 3.55
11.09  16:30 Кёльн ... Унион Берлин
11.09  18:30 Фрайбург ... Боруссия М 2.00 3.70 3.50
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