​17-летний Тель продолжает штамповать рекорды в «Баварии»

В летнее трансферное окно Матис Тель перебрался в «Баварию» из «Ренна». 17-летний футболист с тех пор успел оформить несколько рекордов. Сначала форвард стал самым молодым игроком, который забивал за «Баварию» в Кубке Германии. Затем Тель стал наиболее молодым футболистом, оказавшимся в основном составе мюнхенцев на матч Бундеслиги. Спустя 35 минут после установления второго рекорда Тель покорил и третий. Забив гол в ворота «Штуттгарта», Матис стал самым молодым автором гола «Баварии» в Бундеслиге. Француз забил в возрасте 17 лет и 136 дней.

Следить за матчем «Бавария» - «Штуттгарт» можно в текстовой трансляции.