​17-летний Тель вписал своё имя в историю «Баварии»

В субботу «Бавария» проводит домашний матч чемпионата Германии против «Штуттгарта». В стартовый состав мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн включил Матиаса Теля. Он стал самым молодым игроком «Баварии» в истории из тех, кто попадал в основной состав команды на матч Бундеслиги. Об этом сообщает Opta.

Матис Тель впервые попал в стартовый состав «Баварии» на матч Бундеслиги в возрасте 17 лет и 136 дней.

Напомним, что в летнее трансферное окно Матис Тель перебрался в «Баварию» из «Ренна».

Следить за развитием событий в матче «Бавария» - «Штуттгарт» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.