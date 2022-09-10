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Чемпионат Германии. Бундеслига

​17-летний Тель вписал своё имя в историю «Баварии»

 
10 Сентября 2022 • 16:26 Комментировать
Бавария
1:1
Штуттгарт
1 1.17 X 8.00 2 15.00
2-й тайм

В субботу «Бавария» проводит домашний матч чемпионата Германии против «Штуттгарта». В стартовый состав мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн включил Матиаса Теля. Он стал самым молодым игроком «Баварии» в истории из тех, кто попадал в основной состав команды на матч Бундеслиги. Об этом сообщает Opta.

Матис Тель впервые попал в стартовый состав «Баварии» на матч Бундеслиги в возрасте 17 лет и 136 дней.

Напомним, что в летнее трансферное окно Матис Тель перебрался в «Баварию» из «Ренна».

Следить за развитием событий в матче «Бавария» - «Штуттгарт» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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Бавария Матис Тель
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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Идет 53 минута Герта 0:1 Байер Л 3.75 4.05 1.87
Идет 56 минута РБ Лейпциг 2:0 Боруссия Д
Идет 57 минута Айнтрахт Фр 0:0 Вольфсбург 2.03 3.60 3.60
Идет 54 минута Хоффенхайм 1:0 Майнц
Идет 57 минута Бавария 1:1 Штуттгарт 1.17 8.00 15.00
10.09  19:30 Шальке 04 ... Бохум 2.03 3.70 3.55
11.09  16:30 Кёльн ... Унион Берлин
11.09  18:30 Фрайбург ... Боруссия М 2.00 3.70 3.50
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