«Аугсбург» выстоял под натиском «Вердера» и победил

Шестой тур чемпионата Германии стартовал матчем «Вердер» - «Аугсбург». Никлас Фуллкруг у хозяев стал главным неудачником встречи. Сначала его гол в первом тайме отменили из-за положения вне игры. А вскоре падение форварда у чужих ворот было проигнорировано арбитром и системой ВАР, спорное решение. У гостей Мергим Бериша пробил в перекладину. Также он здорово открылся у правого угла штрафной под вертикаль во второй волне атаки, получил мяч и вложил его в ногу Эрмедина Демировича у чужих ворот. В компенсированное время Марвин Дукш бил пенальти, и голкипер гостей выручил.

«Аугсбург» победил (1:0) и с 6 очками взлетел на 11-е место. Бременцы (8) делят восьмое место.

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