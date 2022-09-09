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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» выстоял под натиском «Вердера» и победил

 
09 Сентября 2022 • 23:30 Комментировать
Вердер
0:1
Аугсбург
окончен

Шестой тур чемпионата Германии стартовал матчем «Вердер» - «Аугсбург». Никлас Фуллкруг у хозяев стал главным неудачником встречи. Сначала его гол в первом тайме отменили из-за положения вне игры. А вскоре падение форварда у чужих ворот было проигнорировано арбитром и системой ВАР, спорное решение. У гостей Мергим Бериша пробил в перекладину. Также он здорово открылся у правого угла штрафной под вертикаль во второй волне атаки, получил мяч и вложил его в ногу Эрмедина Демировича у чужих ворот. В компенсированное время Марвин Дукш бил пенальти, и голкипер гостей выручил.

«Аугсбург» победил (1:0) и с 6 очками взлетел на 11-е место. Бременцы (8) делят восьмое место.
Протокол игры

 
Вердер0:1Аугсбург
  63'Демирович Эрмедин (0:1)
Павленка Иржи 29' (Цеттерер Михаэль ( 29') Пипер АмосВелькович МилошФридль МаркоВайзер МитчеллГросс Кристиан  25' 67' (Бёрк Оливер ( 67') Юнг Антони 86' (Бьюкенен Ли ( 86') Стаге Йенс 67' (Груев Илия ( 67') Шмид Романо 67' (Шмидт Никлас ( 67') Фуллкруг Никлас  38'Дукш Марвин
Запасные: Штарк НикласАгу ФеликсДинкчи ЭренГоллер БеньяминРапп Николай
Гикевич РафалГумни РобертГоувелеув Джеффри  90'Бауэр Максимилиан  77'Хан АндреГруэсо Карлос  90'Реджбекай Элвис  32'Иаго ЛопесНидерлехнер Флориан 78' (Майер Арне ( 78') Бериша МергимДемирович Эрмедин 70' (Йенсен Фредрик ( 70')
Запасные: Фрамбергер РафаэльПедерсен МадсПетков ЛукасВаргас РубенКалиджиури ДаниэльБаумгартлингер ЮлианКляйн Даниэль
09 сентября. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".

Видео

0:1. Гол Эрмедина Демировича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Эрмедина Демировича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Фанаты хозяев попытались прорваться на поле (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Фанаты хозяев попытались прорваться на поле (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Вердер Аугсбург
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окончен Вердер 0:1 Аугсбург 1.53 4.50 5.80
10.09  16:30 Бавария ... Штуттгарт 1.16 8.00 16.00
10.09  16:30 Герта ... Байер Л 3.65 4.05 1.90
10.09  16:30 РБ Лейпциг ... Боруссия Д
10.09  16:30 Айнтрахт Фр ... Вольфсбург 2.02 3.60 3.65
10.09  16:30 Хоффенхайм ... Майнц
10.09  19:30 Шальке 04 ... Бохум 2.03 3.65 3.60
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23:30 · Германия. Бундеслига
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