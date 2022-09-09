«Аугсбург» выстоял под натиском «Вердера» и победил

Шестой тур чемпионата Германии стартовал матчем «Вердер» - «Аугсбург». Никлас Фуллкруг у хозяев стал главным неудачником встречи. Сначала его гол в первом тайме отменили из-за положения вне игры. А вскоре падение форварда у чужих ворот было проигнорировано арбитром и системой ВАР, спорное решение. У гостей Мергим Бериша пробил в перекладину. Также он здорово открылся у правого угла штрафной под вертикаль во второй волне атаки, получил мяч и вложил его в ногу Эрмедина Демировича у чужих ворот. В компенсированное время Марвин Дукш бил пенальти, и голкипер гостей выручил.
«Аугсбург» победил (1:0) и с 6 очками взлетел на 11-е место. Бременцы (8) делят восьмое место.
Протокол игры
|63'Демирович Эрмедин (0:1)
Павленка Иржи29' (Цеттерер Михаэль (29') •Пипер Амос•Велькович Милош•Фридль Марко•Вайзер Митчелл•Гросс Кристиан 25'67' (Бёрк Оливер (67') •Юнг Антони86' (Бьюкенен Ли (86') •Стаге Йенс67' (Груев Илия (67') •Шмид Романо67' (Шмидт Никлас (67') •Фуллкруг Никлас• 38'Дукш Марвин
Гикевич Рафал•Гумни Роберт•Гоувелеув Джеффри• 90'Бауэр Максимилиан• 77'Хан Андре•Груэсо Карлос• 90'Реджбекай Элвис• 32'Иаго Лопес•Нидерлехнер Флориан78' (Майер Арне (78') •Бериша Мергим•Демирович Эрмедин70' (Йенсен Фредрик (70')
09 сентября. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
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