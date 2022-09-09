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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер – о де Лихте: «С ним защита «Баварии» выглядит очень солидно»

 
09 Сентября 2022 • 20:24 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
1 1.16 X 8.00 2 16.00
Через 18 ч. 41 мин.

Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о новичке команды Маттайсе де Лихте.

Голландский защитник пополнил ряды мюнхенского гранда этим летом, перебравшись из «Ювентуса» за 67 млн евро.

«Де Лихт оставляет только положительные впечатления, – рассказывает в интервью Bild 36-летний немецкий вратарь. – Он очень полезен на поле не только игрой, но и умением взаимодействовать с товарищами по команде, он всегда поддерживает диалог. С ним наша защита выглядит очень солидно – каждый игрок показывает игру высочайшего уровня», – заявил Нойер.

С момента перехода в «Баварию» Маттайс де Лихт отыграл семь матчей, отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Маттайс де Лихт
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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