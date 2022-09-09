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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман может пропустить до 6 недель из-за травмы

 
09 Сентября 2022 • 16:11 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
1 1.16 X 8.00 2 15.00
Через 23 ч. 14 мин.

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Баварии» Кингсли Комана. По информации от издания Sport Bild, французский вингер может пропустить от двух до шести недель из-за мышечной травмы.

О повреждении Комана сегодня на своей пресс-конференции сообщил главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Немецкий специалист заявил, что травма может оказаться весьма серьёзной.

Результаты обследования показали, что Коман может остаться вне игры на срок до 6 недель. Напомним, что в ноябре сборная Франции начнёт свои выступления на чемпионате мира. Ещё неизвестно, насколько травма Кингсли может повлиять на его участие на Мундиале.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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