Коман может пропустить до 6 недель из-за травмы

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Баварии» Кингсли Комана. По информации от издания Sport Bild, французский вингер может пропустить от двух до шести недель из-за мышечной травмы.

О повреждении Комана сегодня на своей пресс-конференции сообщил главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Немецкий специалист заявил, что травма может оказаться весьма серьёзной.

Результаты обследования показали, что Коман может остаться вне игры на срок до 6 недель. Напомним, что в ноябре сборная Франции начнёт свои выступления на чемпионате мира. Ещё неизвестно, насколько травма Кингсли может повлиять на его участие на Мундиале.