Нагельсманн – о результатах «Баварии» в Бундеслиге: «Мы находимся не там, где хотим быть»

Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн недоволен результатами команды в новом сезоне. Тренер заявил на пресс-конференции, что команда находится не на той позиции, на которой хочет находиться.

Напомним, что в 5 турах «Бавария» дважды сыграла вничью и одержала три победы, что пока позволяет мюнхенцам идти на третьей строчке в турнирной таблице.

«Две ничьи бросили нам вызов. Мы находимся не там, где хотим быть», – сказал Нагельсманн.

На днях «Бавария» начала кампанию в Лиге чемпионов с выездной победы 2:0 над миланским «Интером». В середине следующей неделе мюнхенский клуб примет у себя дома каталонскую «Барселону».