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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн – о результатах «Баварии» в Бундеслиге: «Мы находимся не там, где хотим быть»

 
09 Сентября 2022 • 14:54 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
1 1.16 X 8.00 2 15.00
10.09 16:30

Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн недоволен результатами команды в новом сезоне. Тренер заявил на пресс-конференции, что команда находится не на той позиции, на которой хочет находиться.

Напомним, что в 5 турах «Бавария» дважды сыграла вничью и одержала три победы, что пока позволяет мюнхенцам идти на третьей строчке в турнирной таблице.

«Две ничьи бросили нам вызов. Мы находимся не там, где хотим быть», – сказал Нагельсманн.

На днях «Бавария» начала кампанию в Лиге чемпионов с выездной победы 2:0 над миланским «Интером». В середине следующей неделе мюнхенский клуб примет у себя дома каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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10.09  16:30 Бавария ... Штуттгарт 1.16 8.00 15.00
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