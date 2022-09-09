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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Забитцер будет становиться только лучше»

 
09 Сентября 2022 • 14:49 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
1 1.16 X 8.00 2 15.00
10.09 16:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил прогресс полузащитника Марселя Забитцера. Напомним, что футболист сборной Австрии летом мог покинуть мюнхенский клуб после не самого удачного дебютного дебютного сезона, но Нагельсманн решил сохранить хавбека в команде.

«Забитцер будет становиться только лучше. Он сделал несколько шагов вперёд и улучшил свою позиционную игру. Приятно, что он всегда хочет прогрессировать. Полузащита смотрится отлично с Киммихом и Забитцером», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Забитцер перебрался в «Баварию» год назад из «РБ Лейпцига». На подписании хавбека настоял лично Нагельсманн, который работал с австрийцем в стане «быков».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Марсель Забитцер
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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