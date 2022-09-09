Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман получил мышечную травму на тренировке. Главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции не исключил, что повреждение француза может оказаться серьёзным.

«Кингсли Коман получил травму на тренировке. Его повреждение выглядит не очень хорошо. Надеюсь, оно окажется несерьёзным. С другой стороны, Йозуа Киммих будет готов сыграть со «Штуттгартом», – сказал Нагельсманн.

В трёх матчах Бундеслиги Коман отметился одним голом и двумя результативными передачами. Недавно француз продлил контракт с «Баварией» до 2027 года.