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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан – о награде имени Герда Мюллера: «Восхищены решением ФИФА»

 
09 Сентября 2022 • 12:44 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
1 1.16 X 8.00 2 15.00
10.09 16:30

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал решение ФИФА внедрить награду имени Герда Мюллера, которая будет вручаться лучшему нападающему года.

«Семья Герда Мюллера и футбольный клуб «Бавария» восхищены решением ФИФА внедрить эту награду. Герд Мюллер – самый успешный нападающий в истории Германии и один из лучших форвардов в истории футбола», – цитирует Кана официальный сайт «Баварии».

Напомним, что Герд Мюллер является лучшим бомбардиром в истории мюнхенской «Баварии». Немецкий нападающий забил 554 гола в 599 матчах. Вторым лучшим голеадором в истории немецкого клуба является Роберт Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Герд Мюллер
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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