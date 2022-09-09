Кан – о награде имени Герда Мюллера: «Восхищены решением ФИФА»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал решение ФИФА внедрить награду имени Герда Мюллера, которая будет вручаться лучшему нападающему года.

«Семья Герда Мюллера и футбольный клуб «Бавария» восхищены решением ФИФА внедрить эту награду. Герд Мюллер – самый успешный нападающий в истории Германии и один из лучших форвардов в истории футбола», – цитирует Кана официальный сайт «Баварии».

Напомним, что Герд Мюллер является лучшим бомбардиром в истории мюнхенской «Баварии». Немецкий нападающий забил 554 гола в 599 матчах. Вторым лучшим голеадором в истории немецкого клуба является Роберт Левандовски.