Некоторые игроки «Баварии» недовольны своей ролью в команде

Некоторые футболисты «Баварии» недовольны своей ролью в мюнхенском клубе. По информации от журналиста Керри Хау, в раздевалке немецкого клуба достаточно игроков, которые хотели бы сменить клубную прописку.

Тем не менее, если верить источнику, менеджмент клуба пока расслабленно относиться к сложившейся ситуации. Мнение руководства заключается в том, что сезон ещё длинный и каждый футболист должен получить шанс проявить себя в команде.

Пока что «Бавария» занимает третье место в немецкой Бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсманна уже дважды сыграла вничью в 5 матчах чемпионата Германии.