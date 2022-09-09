Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор «Боруссии»: «Холанн становился чуть тяжёлым для нас, мы расстались вовремя»

 
09 Сентября 2022 • 02:11 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
Боруссия Д
10.09 16:30

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель рассказал о том, как клуб расстался с норвежским нападающим Эрлингом Холанном. Он покинул клуб летом, перебравшись в «Манчестер Сити».

- Должен сказать, что в силу своего успеха и популярности Эрлинг стал чуть тяжелым для нас, в определенном смысле, в раздевалке, в клубе в целом. Все внимание публики было стянуто к нему, хотя команда сама по себе тоже важна. Думаю, мы расстались вовремя, для обеих сторон, - заявил Кель в интервью Sport Bild.

Холанн выступал за «Боруссию» с 2020 по 2022 год, он забил 62 гола в 67 матчах за немецкий клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
09 Сентября 2022 в 02:47
После уколов ботокса человек всегда становится тяжелее... Даже появляются "семейные проблемы"... И это не про Холанна... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.09  21:30 Вердер ... Аугсбург 1.60 4.40 5.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
02:11 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Боруссии»: «Холанн становился чуть тяжёлым для нас, мы расстались вовремя» 1
08 Сентября
12:23 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Теперь я готов выходить в основе»
11:29 · Германия. Бундеслига
Сане: «Я просто хочу покидать поле счастливым»
10:23 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» представил преемника Тедеско 1 официально
09:54 · Германия. Бундеслига
Де Лихт: «Всегда приятно побеждать в Милане»
09:46 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Мой фингал? Всё в порядке, я смогу сыграть в субботу»
07 Сентября
15:44 · Германия. Бундеслига
Онана выйдет в основе «Интера» на матч с Баварией 1
15:23 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» согласовал контракт с Розе
12:57 · Германия. Бундеслига
Мусиала не исключает, что проведёт всю карьеру в «Баварии» 2
12:08 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» сделал предложение экс-тренеру дортмундской «Боруссии»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой знает, где продолжит карьеру Тедеско
11:52 · Германия. Бундеслига
В «РБ Лейпциге» высказались об отставке Тедеско
11:30 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» уволил Тедеско после разгрома от «Шахтёра» 8 официально
10:44 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Барселона» была моей любимой командой в детстве»
10:13 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: «С нетерпением жду матча с «Боруссией» Дортмунд»
Все новости
Рекомендуем