Спортивный директор «Боруссии»: «Холанн становился чуть тяжёлым для нас, мы расстались вовремя»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель рассказал о том, как клуб расстался с норвежским нападающим Эрлингом Холанном. Он покинул клуб летом, перебравшись в «Манчестер Сити».

- Должен сказать, что в силу своего успеха и популярности Эрлинг стал чуть тяжелым для нас, в определенном смысле, в раздевалке, в клубе в целом. Все внимание публики было стянуто к нему, хотя команда сама по себе тоже важна. Думаю, мы расстались вовремя, для обеих сторон, - заявил Кель в интервью Sport Bild.

Холанн выступал за «Боруссию» с 2020 по 2022 год, он забил 62 гола в 67 матчах за немецкий клуб.