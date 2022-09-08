Известный немецкий тренер Винфрид Шефер дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу отставки Доменико Тедеско из «РБ Лейпцига».

- Я действительно не верил, что Доменико Тедеско будет уволен, когда мы с вами разговаривали. Но с тех пор ситуация совсем не улучшилась, наоборот, она усугубилась. Команда за это время одержала только одну победу, успех против любительского клуба не стоит даже учитывать. «РБ Лейпциг» ужасно играл в защите. Непонятно, почему Тедеско так и не смог выбрать оптимальную модель и постоянно менял ее, это и сказалось на его отставке.

- На ваш взгляд она своевременная?

- Помня о прошлом сезоне, я бы хотел, чтобы Тедеско еще поработал. Он грамотный специалист и смог бы исправить положение. В Бундеслиге прошло всего пять туров, до лидера всего лишь 7 очков. Вся дистанция впереди. Я думаю, что на увольнение могли повлиять не только футбольные причины. Не думаю, что Тедеско доволен трансферной кампанией «РБ Лейпцига», ему хотелось бы улучшить состав иначе. Возможно, недовольство Тедеско также могло повлиять на его отставку. Клуб быстро нашел ему замену, почти в этот же день был назначен Марко Розе. Он уже тренировал в Лейпциге «Локомотив» и добился там хороших результатов.

- Это сильно скажется на репутации Тедеско?

- Нет, совсем нет. Это нормальная ситуация, один тренер уходит, другой приходит на его место. Тедеско не провалился в «РБ Лейпциге», он добился с командой больших успехов. Думаю, что он остается на карандаше любого клуба Бундеслиги, который будет менять тренера. Не удивлюсь, если он уже скоро снова будет тренировать, например, вернется в «Шальке 04».