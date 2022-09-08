Горецка: «Теперь я готов выходить в основе»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка заявил, что готов вернуться в стартовую обойму команды. Напомним, что немецкий хавбек долгое время находился вне игры из-за травмы. Вчера футболист вышел на замену в матче против миланского «Интера» в Лиге чемпионов.

«Мне понятно объяснили, почему я не вышел в старте. После 8-9 минут в матче с «Унионом» я вряд ли мог рассчитывать на основу в игре с «Интером». Тем не менее, я уже достаточно тренируюсь и уже готов выходить в основе», – сказал Горецка в послематчевом интервью.

Напомним, что в отсутствии Горецки в полузащите «Баварии» в паре с Йозуа Киммихом играл Марсель Забитцер.