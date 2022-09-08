Сане: «Я просто хочу покидать поле счастливым»

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане прокомментировал свою игру в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером». Немецкий вингер отметился голом и по итогу был признан лучшим игроком выездного поединка с «нерадзурри».

«Я просто хочу хорошо играть и покидать поле счастливым. В эпизоде с первым голом я знал, где они оставляют пространство. Я сделал забегание, а затем получил передачу от Киммиха и разобрался в ситуации», – сказал Сане в интервью после матча.

Напомним, что Сане в новом сезоне отметился двумя голами и результативной передачей в Бундеслиге. Немец перебрался в «Баварию» летом 2020 года из «Манчестер Сити».