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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» представил преемника Тедеско официально

 
08 Сентября 2022 • 10:23 Комментировать (1)

Бывший наставник дортмундской «Боруссии» Марко Розе занял пост главного тренера «РБ Лейпцига». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Руководство «быков» заключило с 45-летним специалистом трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2024 года. У руля команды из Лейпцига Розе сменил Доменико Тедеско, которого отправили в отставку после разгромного поражения от украинского «Шахтёра» (1:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

После пяти поведенных туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» набрал пять баллов и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Марко Розе
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Комментарии (1)
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ARTUR
08 Сентября 2022 в 11:57
Знакомые все лица..Тодеску не уровень .
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