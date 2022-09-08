Бывший наставник дортмундской «Боруссии» Марко Розе занял пост главного тренера «РБ Лейпцига». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Руководство «быков» заключило с 45-летним специалистом трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2024 года. У руля команды из Лейпцига Розе сменил Доменико Тедеско, которого отправили в отставку после разгромного поражения от украинского «Шахтёра» (1:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

После пяти поведенных туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» набрал пять баллов и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице.