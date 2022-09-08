Де Лихт: «Всегда приятно побеждать в Милане»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттайс де Лихт прокомментировал выездную победу своей команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над миланским «Интером». Напомним, что немецкий клуб обыграл своих соперников со счётом 2:0.

«Всегда приятно побеждать в Милане. Первая игра группового этапа всегда очень важна. У нас очень хорошая команда. Наша сила состоит в интенсивности, если её становится меньше, мы страдаем. Поэтому нам нужно всегда поддерживать высокий уровень интенсивности на протяжение всего матча», – сказал де Лихт в интервью после матча.

Напомним, что де Лихт летом перебрался в «Баварию» из туринского «Ювентуса», в составе которого в сезоне-2019/20 становился победителем Серии А.