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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих: «Мой фингал? Всё в порядке, я смогу сыграть в субботу»

 
08 Сентября 2022 • 09:46 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
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10.09 16:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о своём состоянии после ушиба глаза, который получил в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера». Напомним, что мюнхенский клуб обыграл соперников на выезде 2:0.

«Мой фингал? Всё в порядке, я смогу сыграть в субботу со «Штуттгартом», – сказал полузащитник сборной Германии на интервью после матча.

Напомним, что свой следующий матч в Лиге чемпионов «Бавария» проведёт дома против каталонской «Барселоны». Поединок состоится 13 сентября в 22:00 по московскому времени. Роберт Левандовски впервые вернётся на «Альянц Арену» после своего перехода в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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