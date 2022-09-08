Киммих: «Мой фингал? Всё в порядке, я смогу сыграть в субботу»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о своём состоянии после ушиба глаза, который получил в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера». Напомним, что мюнхенский клуб обыграл соперников на выезде 2:0.

«Мой фингал? Всё в порядке, я смогу сыграть в субботу со «Штуттгартом», – сказал полузащитник сборной Германии на интервью после матча.

Напомним, что свой следующий матч в Лиге чемпионов «Бавария» проведёт дома против каталонской «Барселоны». Поединок состоится 13 сентября в 22:00 по московскому времени. Роберт Левандовски впервые вернётся на «Альянц Арену» после своего перехода в «Барселону».