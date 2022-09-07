Мусиала не исключает, что проведёт всю карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не исключает, что проведёт в клубе всю карьеру. Напомним, что хавбек выступает за команду с 2019 года, когда перебрался из академии лондонского «Челси».

«Всю карьеру выступать за «Баварию»? Много факторов сошлось воедино. Я очень счастлив в этом клубе, но никогда не знаешь, что произойдёт через 6-7 лет. АПЛ? Это отличный чемпионат, там выступает много звёзд, но я играю за «Баварию» – супер топ-клуб», – цитирует Мусиалу Sport Bild.

Напомним, что Мусиала в новом сезоне уже отметился тремя забитыми голами в четырёх стартовых поединках немецкой Бундеслиги.