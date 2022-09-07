Назван возможный кандидат на пост главного тренера «РБ Лейпцига»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско может быть уволен в самое ближайшее время. Новость об этом сообщил итальянский инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает информатор, руководство «быков» недовольно выступлениями клуба в Бундеслиге. Кроме того, накануне «РБ Лейпциг» проиграл матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёру», играя на своем поле – 1:4.

Романо уверен, что главным претендентом на пост рулевого «быков» является Марко Розе, который ранее был главным тренером дортмундской «Боруссии» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» идет на 11 строчке после пяти сыгранных матчей, имея в активе всего пять очков.