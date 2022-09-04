Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер установил новый рекорд Бундеслиги

 
04 Сентября 2022 • 20:10 Комментировать
Боруссия М
0:1
Майнц
окончен

В последнем матче пятого тура немецкого чемпионата Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» принимает дома «Майнц», и для голкипера «Боруссии», швейцарца Яна Зоммера, это будет рекордный, 267-й матч в Бундеслиге.

Зоммер стал самым опытным иностранным вратарем в истории немецкого чемпионата, побив рекорд Ронни Хеддстрема, шведского голкипера, выступавшего с 1974 по 1984 год за «Кайзерслаутерн». На его счету 266 матчей в Бундеслиге, а в своей стране он дважды признавался лучшим футболистом года - в 1971 и в 1978 годах.

Совсем недавно, в феврале 2022 года, Хеллстрем, увы, скончался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аугсбург 0:2 Герта 2.50 3.30 2.85
окончен Боруссия М 0:1 Майнц
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
20:28 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» в меньшинстве не сумела отыграться в поединке против «Майнца»
20:10 · Германия. Бундеслига
Зоммер установил новый рекорд Бундеслиги
18:33 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» надеется, что Кейн не подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом» слухи
18:26 · Германия. Бундеслига
«Герта» Шварца победила в первый раз в сезоне и покинула зону вылета
16:26 · Германия. Бундеслига
​В «РБ Лейпциге» отреагировали на слухи об отставке Тедеско
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Мне было жаль Левандовски» 1
15:21 · Германия. Бундеслига
Мане почти два часа раздавал автографы
12:14 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» собирается уволить Тедеско 1
10:53 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Скоро Тедеско будет умолять, чтобы взяли обратно в «Спартак» 4
08:08 · Германия. Бундеслига
Тедеско назвал заслуженным разгром «РБ Лейпцига» от «Айнтрахта»
06:31 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн высказался о конкуренции в «Баварии»
06:14 · Германия. Бундеслига
Азмун не набрал голевых действий в пяти матчах Бундеслиги
03 Сентября
23:31 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Бавария» играла слишком медленно»
21:43 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» получил полную сетку мячей в матче с «Айнтрахтом»
20:55 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о второй подряд ничьей: «У «Баварии» нет проблем в атаке»
Все новости
Рекомендуем