Зоммер установил новый рекорд Бундеслиги

В последнем матче пятого тура немецкого чемпионата Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» принимает дома «Майнц», и для голкипера «Боруссии», швейцарца Яна Зоммера, это будет рекордный, 267-й матч в Бундеслиге.

Зоммер стал самым опытным иностранным вратарем в истории немецкого чемпионата, побив рекорд Ронни Хеддстрема, шведского голкипера, выступавшего с 1974 по 1984 год за «Кайзерслаутерн». На его счету 266 матчей в Бундеслиге, а в своей стране он дважды признавался лучшим футболистом года - в 1971 и в 1978 годах.

Совсем недавно, в феврале 2022 года, Хеллстрем, увы, скончался.