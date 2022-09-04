​В «РБ Лейпциге» отреагировали на слухи об отставке Тедеско

Ходят слухи, что Доменико Тедеско в ближайшее время может быть уволен с должности главного тренера «РБ Лейпцига». «Быки» плохо начали новый сезон – в пяти прошедших матчах чемпионата команда добилась одной победы при двух ничьих и двух поражениях.

В пресс-службе «РБ Лейпцига» ответили на вопрос о возможной отставке Доменико Тедеско.

«Как и всегда, мы не комментируем слухи», - ответ немецкого клуба приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

В России Доменико Тедеско известен главным образом по работе в «Спартаке». Немец приводил «красно-белых» к серебру РПЛ в сезоне 2020/2021.