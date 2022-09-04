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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане почти два часа раздавал автографы

 
04 Сентября 2022 • 15:21 Комментировать

На следующий день после матча с «Унионом» (ничья 1:1) форвард «Баварии» Садио Мане на открытой тренировке уделил много времени болельщикам. Как сообщает Bild, сенегальский футболист на протяжении 105 минут раздавал автографы, фотографировался и шутил.

Садио Мане перебрался в «Баварию» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. В сезоне 2022/2023 сенегалец провёл семь матчей, в которых забил пять голов.

В настоящий момент «Бавария» готовится к гостевому матчу Лиги чемпионов против «Интера». Команды сойдутся лицом к лицу в среду, 7 сентября, в Италии.

После пяти туров «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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