Нагельсманн высказался о конкуренции в «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о конкуренции внутри коллектива.

«Думаю, наступит момент, когда мы не сможем предотвратить конфликты в команде. Перед началом сезона мы решили, что в клубе должна быть серьезная конкуренция. Было бы странно, если бы у нас было иное мнение. Думаю, это важно для каждого клуба. Пока же все складывается достаточно хорошо», - цитирует специалиста Transfermarkt.

По итогам пяти туров Бундеслиги «Бавария» набрала 11 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.