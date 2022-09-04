Азмун не набрал голевых действий в пяти матчах Бундеслиги

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий в немецком чемпионате за леверкузенский «Байер», провалил старт сезона. Иранский форвард не отметился голевыми действиями в пяти стартовых турах немецкой Бундеслиги. В двух встречах Сердар выходил на поле в стартовом составе «фармацевтов».

В минувшем сезоне Сердар отметился одним голом и одной результативной передачей в девяти матчах. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

«Байер» неудачно выступает на старте сезона. Команда из Леверкузена набрала всего три очка в пяти турах и занимает 13-е место в турнирной таблице.