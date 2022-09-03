«Байер» потерпел четвёртое поражение в сезоне, уступив «Фрайбургу»

Проваливший старт сезона «Байер» снова потерпел поражение. В игре с «Фрайбургом», идущим в группе лидеров, команда из Леверкузена пропустила всё, что летело в створ. При этом «фармацевты» быстро забили стараниями Керема Демирбая, но в начале второго тайма получили голы Маттиаса Гинтера и Михаэля Грегорича. Патрик Шик сравнял счет, но Рицу Доан быстро добил соперника - 3:2 в пользу «Фрайбурга».
Протокол игры
|(1:0) Демирбай Керем16'
|48'Гинтер Маттиас (1:1)
|51'Грегорич Михаэль (1:2)
|(2:2) Шик Патрик65'
|72'Доан Рицу (2:3)
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан 5'60' (Хадсон-Одои Каллум (60') •Тапсоба Эдмон•Андрих Роберт79' (Амири Надим (79') • 83'Фримпонг Жереми•Паласиос Эксекиэль60' (Азмун Сердар (60') •Демирбай Керем60' (Арангис Чарлес (60') •Синкгравен Дэйли79' (Фосу-Менса Тимоти (79') •Диаби Мусса•Шик Патрик
Запасные: Ломб Никлас•Паулиньо Жозе•Гложек Адам
Флеккен Марк•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гульде Мануэль46' (Эггештайн Максимилиан (46') •Сильдиллия Килианн•Кайтель Янник46' (Доан Рицу (46') •Хёфлер Николас• 34'Гюнтер Кристиан•Шаллаи Роланд9' (Чон У-Ён (9') •Грегорич Михаэль 53'80' (Шлоттербек Кевен (80') •Грифо Винченцо80' (Петерсен Нильс (80')
Запасные: Атуболу Ноа•Сике Уго•Шмид Жонатан•Вайсхаупт Ноа
03 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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