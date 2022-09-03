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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» потерпел четвёртое поражение в сезоне, уступив «Фрайбургу»

 
03 Сентября 2022 • 18:30 Комментировать
Байер Л
2:3
Фрайбург
окончен

Проваливший старт сезона «Байер» снова потерпел поражение. В игре с «Фрайбургом», идущим в группе лидеров, команда из Леверкузена пропустила всё, что летело в створ. При этом «фармацевты» быстро забили стараниями Керема Демирбая, но в начале второго тайма получили голы Маттиаса Гинтера и Михаэля Грегорича. Патрик Шик сравнял счет, но Рицу Доан быстро добил соперника - 3:2 в пользу «Фрайбурга».

Протокол игры  
Байер Л2:3Фрайбург
(1:0) Демирбай Керем16'  
  48'Гинтер Маттиас (1:1)
  51'Грегорич Михаэль (1:2)
(2:2) Шик Патрик65'  
  72'Доан Рицу (2:3)
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа Джонатан  5' 60' (Хадсон-Одои Каллум ( 60') Тапсоба ЭдмонАндрих Роберт 79' (Амири Надим ( 79'  83') Фримпонг ЖеремиПаласиос Эксекиэль 60' (Азмун Сердар ( 60') Демирбай Керем 60' (Арангис Чарлес ( 60') Синкгравен Дэйли 79' (Фосу-Менса Тимоти ( 79') Диаби МуссаШик Патрик
Запасные: Ломб НикласПаулиньо ЖозеГложек Адам
Флеккен МаркГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГульде Мануэль 46' (Эггештайн Максимилиан ( 46') Сильдиллия КилианнКайтель Янник 46' (Доан Рицу ( 46') Хёфлер Николас  34'Гюнтер КристианШаллаи Роланд 9' (Чон У-Ён ( 9') Грегорич Михаэль  53' 80' (Шлоттербек Кевен ( 80') Грифо Винченцо 80' (Петерсен Нильс ( 80')
Запасные: Атуболу НоаСике УгоШмид ЖонатанВайсхаупт Ноа
03 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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окончен Штуттгарт 1:1 Шальке 04 1.75 4.05 4.30
окончен Байер Л 2:3 Фрайбург 1.88 3.85 3.85
окончен Унион Берлин 1:1 Бавария
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