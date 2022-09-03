«Байер» потерпел четвёртое поражение в сезоне, уступив «Фрайбургу»

Проваливший старт сезона «Байер» снова потерпел поражение. В игре с «Фрайбургом», идущим в группе лидеров, команда из Леверкузена пропустила всё, что летело в створ. При этом «фармацевты» быстро забили стараниями Керема Демирбая, но в начале второго тайма получили голы Маттиаса Гинтера и Михаэля Грегорича. Патрик Шик сравнял счет, но Рицу Доан быстро добил соперника - 3:2 в пользу «Фрайбурга».