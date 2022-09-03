Тренер «Боруссии» Терзич подвёл итоги матча с «Хоффенхаймом»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич пообщался с журналистами после домашнего поединка с «Хоффенхаймом» в пятом туре чемпионата Германии. «Шмели» одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу вингера Марко Ройса.

«Команда отлично проявила себя, особенно в первой половине встречи. Мы знали, что соперник хорош в единоборствах, поэтому старались опережать их за счет правильного выбора позиции. Благодаря этому находили свободное пространство. «Боруссия» имела много опасных моментов и не позволила «Хоффенхайму» угрожать своим. Это меня радует», - передает слова наставника пресс-служба клуба.

«Боруссия» набрала 12 очков в пяти турах и занимает первое место в Бундеслиге.