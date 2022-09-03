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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не продаст Мусиалу за 100 миллионов евро

 
03 Сентября 2022 • 08:41 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не собирается продавать подрастающую звезду команды Джамала Мусиалу. Об этом в разговоре с немецкими журналистами поведал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

«100 миллионов евро за Мусиалу? Джамал не продается», - передает слова функционера Sky Sport.

В стартовавшем розыгрыше Бундеслиги 19-летний нападающий принял участие в трех матчах, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

Джамал выступает за мюнхенскую команду с июля 2020 года. Игрок связан трудовыми обязательствами с клубом до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Джамал Мусиала
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